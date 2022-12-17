Лондон навіть туман нам віддав: дивовижні кадри столиці України

Київ покрив густий туман. За даними синоптиків, видимість у регіоні всього 200 – 500 метрів.

Негода накрила столицю 17 грудня. Через туманну погоду на Півночі держави оголосили 1 рівень небезпечності, тобто жовтий.

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У столиці України густий туман

Та бл*н, Британія навіть тумани нам віддала!

– написала мешканка столиці Євгенія Матюшкіна.

Вона також показала кадри засніженої столиці.

Київ покрив густий туман / Фото Євгенії Матюшкіної

Кадри столиці, яку покрив густий туман / Фото Galina Lapina та "Реальний Київ"

Як виглядає центр Києва

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що на Софійській площі вже практично змонтували та починають прикрашати символічну ялинку незламності.

Водночас на кадрах, опублікований очільником міста, видно сильний туман.

Центр міста в тумані / Фото з телеграму Віталія Кличка

Варто зазначити, що в Укренерго 17 грудня пояснили, що стан електромереж по всій країні ускладнено через погоду. Зокрема, дощ зі снігом, мороз та сильний вітер, що призводять до обледеніння обладнання. Попри негоду, ремонтники працюють цілодобово.

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