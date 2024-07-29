Прийдуть грози та шквальний вітер: у Києві 30 липня очікують негоду

Київ 30 липня може накрити потужна негода. У столиці очікують грози та шквальний вітер.

Через можливу негоду у місті навіть приспустили Головний прапор України. Синоптики також оголосили I рівень небезпечності, жовтий.

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У Києві 30 липня очікують грози і шквальний вітер

У Київській міській військовій адміністрації розповіли, що 30 липня у столиці очікуються шквали вітру зі швидкістю 15 – 20 метрів на секунду. Температура у Києві вночі стоновитиме +14 – +16 градусів, а вдень +22 – +24 градуси.

Зважаючи на сильний вітер, у КМВА закликали громадян дотримуватися наступних безпекових правил:

не залишати транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;

щільно зачиняти вікна, двері, горища у будинках;

прибрати з балконів та лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю.

Киян також закликали бути обережними та уважними до негоди. Окрім того, містян просять після оголошення повітряної тривоги – негайно прямувати в укриття.

У столиці приспустили Головний державний прапор

У Київській міській державній адміністрації повідомили, що головний прапор України 29 липня приспустили через прогнозовану негоду.

Прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов,

– зазначили в КМДА.

Там також нагадали, що наразі споруда флагштока є найбільшою в Україні. ЇЇ висота сягає майже 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.