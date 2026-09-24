Сапери показали залишки "Іскандера", яким Росія била по Києву

Сапери вилучили у Києві залишки російської ракети "Іскандер-М" після нічної атаки. Уламки виявили в одному з районів столиці.

Про це повідомляє ДСНС.

Як виглядає "Іскандер", який Росія запустила по Києву?

Після нічного російського обстрілу Києва сапери ДСНС виявили в одному з районів столиці залишки ракети "Іскандер-М".

Для їхнього вилучення рятувальники використали піротехнічну машину важкого типу та маніпулятор. Фахівці безпечно забрали уламки з місця їхнього падіння та перевезли для подальшого знешкодження.

У ДСНС показали, як виглядають залишки російської ракети, якою ворог атакував українську столицю.

"Іскандер-М" після удару по столиці / Фото ДСНС

Рятувальники вкотре нагадали, що у разі виявлення підозрілого предмета не можна до нього наближатися чи торкатися. Необхідно відійти на безпечну відстань та повідомити про знахідку за номером 101.

Нагадаємо, ворог вночі 24 вересня атакував Київ балістичними ракетами, у столиці пролунала серія вибухів. Повітряну тривогу в Києві оголосили о 00:54 через загрозу балістичного удару, після чого в місті почали працювати сили ППО.

У Дніпровському районі пошкоджено 16-поверховий житловий будинок, частина конструкцій якого зруйнована, а під завалами могли залишатися люди.

У Подільському районі уламки ракети впали біля пологового будинку, пошкодивши вікна та фасад, а на стоянці загорілися автомобілі, внаслідок чого загинула людина. У

Святошинському районі пошкоджено складську будівлю, а в Солом’янському виникла пожежа на території складських приміщень, де постраждали троє людей.

У Дарницькому районі уламок ракети впав на дорогу, після чого загорілися три автомобілі. Загалом, за попередніми даними, внаслідок нічної атаки загинули двоє людей, ще восьмеро постраждали, четверо з них були госпіталізовані, а двоє перебували у важкому стані.