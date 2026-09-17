Пошкоджені будинки, навчальні заклади та залізниця: поліція показала Київ після атаки

У ніч на 17 вересня російські війська вкотре атакували Київ ракетами та безпілотниками. Унаслідок атаки постраждали 16 людей, серед них троє дітей.

Поліція показала кадри наслідків ворожого удару, на яких видно пошкоджені будівлі та території, що зазнали руйнувань.

Що відомо про атаку?

Внаслідок російського удару пошкоджень зазнали не лише житлові будинки. У столиці також зафіксували пошкодження навчальних закладів та залізничної інфраструктури.

Через російську атаку постраждали 16 місцевих мешканців. Серед потерпілих – 10-річна дівчинка та 12-річний хлопчик. Більшість постраждалих – мешканці пошкодженої 16-поверхівки у Дніпровському районі столиці.

Наслідки атаки зафіксували у Дарницькому, Дніпровському та Солом'янському районах.

Київ оговтується після нічної атаки / Фото Нацполіція

На місцях ворожих ударів продовжують працювати слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та інші профільні служби. Правоохоронці документують кожен наслідок російської атаки.

Нагадаємо, повітряна тривога в Києві в ніч на 17 вересня оголошувалася кілька разів. Невдовзі після опівночі сигнал пов’язували із загрозою застосування реактивних безпілотників, а близько 02:00 Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку.

Під час атаки росіяни застосували балістичне озброєння, через що в столиці пролунала серія потужних вибухів. За даними моніторингових ресурсів, попередньо, пуски ракет здійснювалися щонайменше з трьох напрямків – Курської, Воронезької та Брянської областей.

Крім того, існувала загроза запуску ракет "Кинджал" із винищувачів МіГ-31К, через що повітряну тривогу оголошували по всій Україні. Моніторингові канали також повідомляли про можливі пуски "Калібрів" із району Каспійського моря.