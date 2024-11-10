Тривога тривала майже 5 годин: біля півтора десятка "Шахедів" летіли на Київ

Росія вночі проти 10 листопада атакувала Київ дронами. Повітряну тривогу в столиці оголошували двічі.

24 Канал з посиланням на Київську міську військову адміністрацію зазначив, що окупанти почали змінювати тактику застосування своїх безпілотників. Проте всі компоненти Сил оборони України, залучені в охороні повітряного простору, відповідним чином ефективно реагують на нові виклики.

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Що відомо про атаку на Київ

Повітряна тривога в столиці лунала з 22:07 9 листопада по 02:12 та з 03:57 по 04:33 10 листопада.

Чергова тривожна ніч для столиці України. Збройні сили Росії продовжують терор мирних населених пунктів, а Київ у ворога залишається на першому місці в списку. Цієї ночі російські війська знову запустили на мирні помешкання киян свої ударні дрони,

– написали в КМВА.

Там уточнили, що 10 листопада наші Сили оборони знешкодили різними способами орієнтовно 15 ворожих безпілотників, які загрожували Києву.

На щастя, у столиці немає руйнувань та поранених. Влада подякувала оборонцям за захист.