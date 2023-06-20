Київ атакували "Шахедами": скільки вдалося знищити цілей

Київ та область вночі 20 червня атакували "Шахедами". Однак наші сили ППО спрацювали на відмінно.

Цього разу ворог застосував БпЛА, за попередньою інформацією – баражуючі боєприпаси "Shahed". Це лише друга атака іранськими дронами по Києву з початку місяця і перша за останні 18 днів.

Важливо У Львові попередньо – влучання в об'єкт критичної інфраструктури: була пожежа

Скільки дронів знищили над Києвом

Як зазначили у КМВА, дрони заходили на столицю хвилями, курсами із різних напрямків. Повітряна тривога тривала понад три години.

Силами і засобам нашої ППО у повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено майже два десятки ворожих цілей. Наразі інформації щодо потерпілих чи руйнування не надходило.

Дані оновлюються і уточнюються. Слідкуйте за новими повідомленнями. Нагадую важливі речі – не знімайте роботу ППО. Цим ви вбережете і наших воїнів протиповітряної оборони, і, відповідно – своє життя,

– закликав очільник КМВА Сергій Попко.

Що відомо про нічну атаку України

У Генштабі ЗСУ повідомили, що сьогодні вночі російські терористи завдали чергового масованого ракетно-авіаційного удару по Україні. Попередньо, 28 "Шахедів" з 30 запущених ворогом – знищено.

Також по Запоріжжю та його околицях окупантами було застосовано 7 ракет С-300. Інформація наразі уточнюється.

Як розповів очільник ОВА Максим Козицький, попередньо, у Львові є влучання в об’єкт критичної інфраструктури. Люди не постраждали. Була пожежа і на місці вже працюють всі служби.

Попередньо відомо, що Запоріжжя та передмістя сколихнула чергова підступна масована атака ворога. Мішенями росіян стали комунікації, майно та техніка сільськогосподарського та фермерського господарства, а також популярного місця відпочинку. Інформація про постраждалих людей не надходила. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків ворожих ударів.

Протягом минулої доби ворог застосував 4 крилаті ракети "Калібр" та 4 іранські ударні БпЛА "Shahed-136/131". Усі 8 повітряних цілей було знищено. Крім того, ворог завдав понад 45 авіаційних ударів, здійснив близько 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, постраждали мирні люди.