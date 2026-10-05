Київ атакують дрони: у столиці пролунали вибухи

У Києві ввечері 5 жовтня пролунали вибухи. У столиці оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки російських безпілотників.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Що відомо про атаку?

Близько 20:21 у Києві оголосили повітряну тривогу через дронову небезпеку. О 20:25 місцеві повідомили, що в Києві чутно вибухи. У місті працюють сили протиповітряної оборони.

Інформація про можливі влучання, падіння уламків чи постраждалих уточнюється. Не публікуйте фото та відео роботи ППО або місць можливих влучань, адже це може допомогти ворогу.

Якщо у вашому районі триває повітряна тривога, залишайтеся в укритті та не нехтуйте сигналами небезпеки.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.