Київ атакували "Шахеди": є влучання та пожежа

Київ вночі 23 червня перебуває під атакою "Шахедів". Є влучання уламків БпЛА.

Зафіксовано пожежу. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка.

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Що відомо про атаку на Київ

У Солом'янському районі, попередньо, влучання уламків в нежитлову будівлю. Екстрені служби прямують на місце,

– написав Кличко.

У КМВА додали, що сталася пожежа.

Наразі відомо про одного постраждалого. Медики оглядають.