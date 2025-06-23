23 червня, 01:02
Київ атакували "Шахеди": є влучання та пожежа
Київ вночі 23 червня перебуває під атакою "Шахедів". Є влучання уламків БпЛА.
Зафіксовано пожежу. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка.
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Що відомо про атаку на Київ
У Солом'янському районі, попередньо, влучання уламків в нежитлову будівлю. Екстрені служби прямують на місце,
– написав Кличко.
У КМВА додали, що сталася пожежа.
Наразі відомо про одного постраждалого. Медики оглядають.