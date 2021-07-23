Київ бере кредит у Франції для покращення водопостачання: на що підуть гроші

Київ бере кредит у Франції, аби покращити водопостачання. У профільному комунальному підприємстві столиці розповіли, як використовуватимуть кошти – майже 70 мільйонів євро.

Відповідний закон про ратифікацію договору між країнами підписав Володимир Зеленський. Документ ухвалив український парламент 1 липня.

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На що витратять французькі гроші

В рамках договору французька сторона надасть українській кредит на строк 40 років, включно з пільговим періодом (15 років). Відсоткова ставка за кредитом становить 0,0092% річних.

Київводоканал розповів на які проєкти підуть кошти:

впровадження технології попередження гідроударів на Дніпровській та Деснянській водопровідних станціях: технологія попередження гідроударів забезпечить стабільну роботу водопровідного обладнання та мінімізує ризики відключення водопостачання у споживачів через аварійну ситуацію пов’язану з гідроударом, а також вторинного забруднення води у мережі;

впровадження технології очищення промивних вод на Деснянській водопровідній станції: проєкт є пріоритетним до реалізації в рамках запобігання скиданню промивних вод в Дніпро. Після впровадження технології очищення промивних вод повністю припиниться скид продуктів очищення питної води в Русанівську протоку. Реалізація проєкту також дозволить скоротити технологічні витрати води на 7-10%, і тим самим заощадити додаткові кошти;

реконструкція двох водоводів діаметром 1 000 міліметрів від Деснянської водопровідної станції 2-го підйому з системою контролю втрат води: водоводи відносяться до основних магістральних мереж міста Києва, які транспортують воду з Деснянської водопровідної насосної станції 2-го підйому і постачають центральну частину міста (20-25% населення). Реалізація цього заходу дозволить значно зменшити втрати питної води та підвищити якість надання послуг з централізованого водопостачання.

Не більше 70 мільйонів євро

Договір передбачає, що французькою стороною надається кредит на суму, що не перевищує 70 мільйонів євро. Для реалізації проєкту уряд Франції надає субкредит Київводоканалу. Гарантом виконання зобов’язань договору виступає Київська міська рада.