Київ, Чернігів, Житомир – повітряна тривога: негайно в укриття

У столиці України Києві, у містах Чернігів та Житомир оголосили повітряну тривогу. Усім мешканцям міста потрібно негайно йти в укриття.

В укритті слід перебувати, поки сирена не сповістить про відбій! Дбайте про свою безпеку!

Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій

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