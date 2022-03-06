Київ, Чернігів, Житомир – повітряна тривога: негайно в укриття
6 березня 2022 , 02:00Читать новость на русском
Джерело:КМДА
У столиці України Києві, у містах Чернігів та Житомир оголосили повітряну тривогу. Усім мешканцям міста потрібно негайно йти в укриття.
В укритті слід перебувати, поки сирена не сповістить про відбій! Дбайте про свою безпеку!
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