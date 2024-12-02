Київ відправив у Кривий Ріг допомогу, щоб відновити опалення в місті, – Кличко

Столиця направила фахівців і техніку до Кривого Рогу, де досі відсутнє теплопостачання.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

Читайте також У День Гідності та Свободи Кличко передав батальйону "Свобода" партію дронів і систем РЕБ

Громада столиці допомагає Кривому Рогу, де виникла криза з теплопостачанням. Відправляємо в Кривий Ріг ремонтні бригади. До міста вирушать понад 20 працівників "Київтеплоенерго" та 6 одиниць спецтехніки підприємства,

– повідомив Віталій Кличко.

Мер столиці також наголосив на важливості допомоги на рівні громад.

"Потрібно обʼєднувати зусилля і допомагати тим, кому сьогодні найскладніше", – зазначив Кличко.

Раніше повідомлялося, що у Кривому Розі цього року досі не розпочався опалювальний сезон. Без тепла залишились понад 100 тисяч людей.