Київ – фортеця, готуємо подарунки окупанту, і це не хліб-сіль, – Кличко
6 березня 2022 , 14:06
Джерело:"Сегодня"
Окупанти вже 11 добу ведуть повномасштабну війну проти України. З півночі орки намагаються прорватись до Києва, однак їм це ніяк не вдається.
Під столицею тривають запеклі бої, зокрема в Ірпіні, Бучі і Гостомелі. Тим часом у Києві готуються "гаряче" зустрічати російських загарбників.
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