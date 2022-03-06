Київ – фортеця, готуємо подарунки окупанту, і це не хліб-сіль, – Кличко

6 березня 2022 , 14:06

Джерело:

"Сегодня"

Окупанти вже 11 добу ведуть повномасштабну війну проти України. З півночі орки намагаються прорватись до Києва, однак їм це ніяк не вдається.

Під столицею тривають запеклі бої, зокрема в Ірпіні, Бучі і Гостомелі. Тим часом у Києві готуються "гаряче" зустрічати російських загарбників.

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