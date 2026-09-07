Київ готує запаси продуктів і води на випадок надзвичайних ситуацій, – КМДА

Київська міська державна адміністрація розповіла про заходи, які розробили на випадок блекаутів та інших надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути внаслідок російських атак по критичній інфраструктурі. У столиці створюють запаси продуктів харчування та питної води.

Ці дії проходять у межах підготовки до осінньо-зимового періоду 2026–2027 років. Про це повідомили у КМДА.

Що відомо про підготовку Києва до зими?

Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олег Куявський розповів, що у Києві сформували та постійно підтримують необхідні запаси основних груп продовольчих товарів. Це дасть змогу оперативно забезпечувати малозабезпечених містян продуктами першої необхідності в разі ускладнення роботи енергосистеми.