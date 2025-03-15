На Київ летіли понад 20 російських безпілотників: скільки вдалося збити, чи є руйнування

У ніч на 15 березня окупанти атакували Київщину ударними дронами. Більше ніж два десятки БпЛА було зафіксовано на підступах до столиці. Працювала ППО.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМВА.

Зверніть увагу Росія атакувала 2 балістичними ракетами і 178 БпЛА: скільки збила ППО

Цієї ночі повітряну тривогу у столиці не оголошували. Втім, на підступах до Києва зафіксували 21 російський безпілотник.

13 — знищено засобами ППО, решта – локаційно втрачені або покинули повітряний простір. Інформація про пошкодження критичної інфраструктури чи постраждалих внаслідок падіння уламків – відсутня,

– заявили в КМВА.