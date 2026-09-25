Київ має відчути російську відповідь, – Путін знову взявся погрожувати Україні

Диктатор Путін знову взявся погрожувати Україні. Він цинічно заявив, що Київ "має відчути російську відповідь" через атаки по Росії.

Про це кремлівський диктатор заявив на полях так званого форуму об'єднаних культур.

Що сказав Путін

За словами президента країни-терористки, Україна повинна зрозуміти, що "провокації не допоможуть".

Україна має відчути ударну відповідь Росії на атаки на інфраструктуру та зрозуміти, що провокації та ескалація ситуації їй не допоможуть,

– видав Путін.

Він звинуватив Україну у постійних масованих ударах по Росії та бідкався через "морську блокаду".

Відповідь Росії на атаки Києва була настільки чутливою, що той запросив перемир'я,

– цинічно заявив Путін.

Фактично, кремлівський очільник відкинув мирні переговори, відповідальність за зрив яких переклав на Україну.

За його словами, Росія нібито була готова відновити перемовини, але Київ хотів "завдати ударів по Москві та атакувати виборчі дільниці".

Він заявив, що зараз всі пропозиції щодо мирного врегулювання "на столі", але Росії ще потрібно подумати, що в її інтересах.