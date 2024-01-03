У Києві – справжня зимова казка: фото та відео, як замело столицю

У Києві станом на 3 січня – справжня зимова казка. Українську столицю неабияк замело. Комунальники оперативно ліквідовують наслідки негоди.

Заметіль триває упродовж дня. Мокрий сніг з дощем прогнозують і на завтра, 4 січня. Середня денна температура становитиме +4...+6.

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Аби ліквідувати наслідки негоди, залучили понад 500 працівників. Їм допомагають понад три сотні одиниць спецтехніки "Київавтодору". Комунальники прибирають та очищають тротуари, сходи, пішохідні переходи, зупинки громадського транспорту тощо.

Киян просять бути дуже обачними та обережними. Особливо – на дорогах. Водіїв закликають дотримуватися безпечної дистанції. Тим часом водіїв просять бути обережними, а також – не забувати носити флікери в темний час доби.

Снігопад триватиме до пізньої ночі тому прохання до водіїв і пішоходів бути максимально обачними. Згідно з прогнозом Український гідрометеорологічний центр, 4 січня у столиці невеликий мокрий сніг із переходом у дощ,

– мовиться у повідомленні.



Комунальники оперативно ліквідовують наслідки негоди / "Київавтодор"



До ліквідації залучили понад 500 людей / "Київавтодор"



Людей закликають бути уважними та обережними / "Київавтодор"



Снігопад не припинився й у вечірній час / "Київавтодор"



У темну пору роботи не продовжилися / "Київавтодор"

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Синоптики попереджують, що вже невдовзі в українську столицю можуть завітати морози. Температура повітря різко опуститься, а серія заметілей триватиме.