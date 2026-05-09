9 травня, 21:16
Говорив про обмін полоненими, парад і війну: Путін видав низку абсудних заяв щодо України
Російський диктатор Володимир Путін, виступаючи перед пропагандистами, зробив низку заяв, зокрема стосовно України, перемир'я та війни.
Головні заяви російського президента, озвучені у суботу, 9 травня, зокрема стосовно параду та обміну військовополоненими, наводить 24 Канал.
Що заявив Путін 9 травня?
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що напередодні 9 травня Київ нібито дав зрозуміти, що не готовий до обміну військовополоненими. Зараз Москва розраховує на те, що українська сторона піде на обмін у форматі "1000 на 1000", але поки що пропозицій від Києва не надходило,
21:00, 09 травня
– заявив він.
