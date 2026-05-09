24 Канал Головні новини Говорив про обмін полоненими, парад і війну: Путін видав низку абсудних заяв щодо України
9 травня, 21:16
Маргарита Волошина

Російський диктатор Володимир Путін, виступаючи перед пропагандистами, зробив низку заяв, зокрема стосовно України, перемир'я та війни.

Головні заяви російського президента, озвучені у суботу, 9 травня, зокрема стосовно параду та обміну військовополоненими, наводить 24 Канал.

Що заявив Путін 9 травня?

 

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що напередодні 9 травня Київ нібито дав зрозуміти, що не готовий до обміну військовополоненими. 

Зараз Москва розраховує на те, що українська сторона піде на обмін у форматі "1000 на 1000", але поки що пропозицій від Києва не надходило, 
– заявив він.

Володимир Путін