Про це розповів мер столиці Віталій Кличко в своєму телеграм-каналі.

Що відомо про допомогу?

За словами мера Києва Віталія Кличка, автомобілі передала компанія Shüco у співпраці з WeAreAllUkrainians. Мікроавтобуси обладнані спеціальними місцями для перевезення людей з інвалідністю, зокрема тих, хто користується кріслами колісними.

Мер Києва подякував німецьким партнерам і повідомив, що мікроавтобуси отримають реабілітаційні центри, послугами яких користуються понад 5 тисяч киян з інвалідністю.

Їх передадуть двом міським реабілітаційним центрам, де послуги отримують близько 5 000 дітей та дорослих з інвалідністю, 400 із них потребують щоденного транспортного супроводу. У разі надзвичайної ситуації автівки також залучатимуть для тимчасового переміщення дітей і дорослих з інвалідністю до безпечного місця. Дякую німецьким партнерам за цю важливу допомогу!,

– зауважив міський голова.

Раніше німецькі партнери вже передавали Київському міському центру соціального обслуговування спеціалізовані мікроавтобуси для перевезення дітей з інвалідністю на лікування, реабілітацію та навчання.