Київ отримав спецтехніку для ремонтів тепломереж та підтримки теплопостачання, – Кличко

Столиця отримала 4 екскаватори та понад 130 генераторів від уряду США. Це допоможе усувати пошкодження тепломереж.

Крім цього, спецтехніка пригодиться для відновлення та підтримки теплопостачання киянам. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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За програмою міжнародної технічної допомоги USAID, Проєкт енергетичної безпеки надав КП "Київтеплоенерго" на безоплатній основі 4 екскаватори та понад 130 генераторів, – повідомляє Віталій Кличко.

Як нові екскаватори допоможуть Києву

Нові екскаватори-навантажувачі JCB допоможуть аварійникам оперативно усувати пошкодження тепломереж та відновлювати теплопостачання киянам. Вони вже доставлені в столицю та найближчим часом будуть задіяні в роботі.

"Наразі в усіх районах міста працюють 38 аварійних бригад "Київтеплоенерго". Щоденно вони усувають 30 – 40 пошкоджень на тепломережах. Нова сучасна спецтехніка дозволить оперативно та точно проводити розриття ґрунту, а значить пришвидшить виконання аварійних робіт", – зазначає Кличко.

Хто отримав дизельні генератори від USAID

Дизельні генератори, надані USAID, передали на:

котельні,

теплоелектроцентралі,

станції теплопостачання,

а також для потреб диспетчеризації та зв'язку.

Це ті об'єкти, які важливо забезпечити незалежними джерелами живлення. За допомогою генераторів вдасться зменшити перерви у постачанні тепла киянам у випадку аварій та налагодити зв'язок між підрозділами "Київтеплоенерго" у разі тривалої відсутності електропостачання, – наголосив Кличко.

За словами Віталія Кличка, столична влада прагне організувати безперебійну роботу теплової інфраструктури, щоб лікувальні заклади, соціальна сфера та житлові будинки були з теплом. Тому перш за все, забезпечили генераторами ті котельні, де існують труднощі із резервним електроспоживанням для обладнання. Це скоротить терміни відсутності тепла у домівках киян під час відключення електрики.