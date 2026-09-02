У Києві скоротять комендантську годину та змінять правила роботи метро під час тривоги

У Києві планують скоротити тривалість комендантської години та змінити алгоритми роботи громадського транспорту під час повітряних тривог. Зокрема, під час жовтого рівня загрози повністю працюватиме одна з ліній метро.

Про це повідомили за підсумками доповіді прем’єр-міністра Сергія Корецького про підготовку заходів реагування на нові загрози, заявив Володимир Зеленський.

Які зміни готують для Києва?

У Києві переглянуть правила роботи громадського транспорту під час повітряних тривог. Відповідні зміни мають зробити пересування містом більш передбачуваним навіть за умов повітряної загрози. Зокрема, під час жовтого рівня загрози повністю працюватиме Сирецько-Печерська лінія метро.

Це дозволить пасажирам користуватися частиною метрополітену навіть під час оголошення відповідного рівня небезпеки.

Водночас місто має суттєво збільшити кількість одиниць наземного громадського транспорту. Це потрібно для компенсації зупинок Святошинсько-Броварської лінії метро під час повітряних тривог.

Окремо наземний транспорт дублюватиме маршрут метро між станціями "Лісова" та "Дніпро". Таким чином, у разі зупинки відповідної ділянки метрополітену пасажири матимуть альтернативний спосіб пересування.

Крім того, у Києві скоротять час комендантської години. Точні параметри її зміни мають визначити з урахуванням безпекової ситуації та потреб міста.

Владі інших українських міст також запропонують переглянути межі комендантської години. При цьому планують враховувати реальні потреби безпеки мешканців та можливість повноцінної роботи бізнесу.

Зміни є частиною ширшого перегляду алгоритмів реагування на російські атаки та мають допомогти зберегти транспортне сполучення й економічну активність у містах. Водночас конкретні правила роботи транспорту залежатимуть від рівня оголошеної загрози.

Нагадаємо, в Україні змінять систему оповіщення про повітряні загрози, запровадивши два рівні небезпеки – жовтий та червоний. Жовтий рівень базово відповідатиме загрозі атак дронами, тоді як червоний оголошуватимуть у разі ракетної, зокрема балістичної, небезпеки та масованих атак.