Київ переплатив 1 мільярд гривень за охоронні послуги, – депутат Вітренко

За три роки повномасштабної війни переплати з міського бюджету на діяльність КО "Муніципальна охорона" перевищили 1 мільярд гривень.

Про це свідчать дані, які опублікував депутат Київради Андрій Вітренко, передає 24 Канал.

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Підрахунки політика

Згідно з аналізом депутата, середня вартість людино-години охоронця "Муніципальна охорона" становить приблизно 182 гривні, тоді як ринкові ціни коливаються на рівні 100 гривень. За словами Вітренка, у 2024 році на потреби "Муніципальної охорони" місто планувало витратити 741 мільйон гривень, а у 2025 році передбачено вже 824 мільйони гривень.

Депутат зазначає, що майже половина цих сум є завищеними порівняно з ринковими тарифами, через що Київ втрачає сотні мільйонів гривень щорічно.

Сукупний збиток для киян за останні 3 роки – понад 1 мільярд гривень,

– наголосив Вітренко.

Політик пише, що Муніципальній охороні потрібен комплексний аудит і розслідування діяльності людей, дотичних до організації. Для цього депутат вже ініціював створення тимчасової контрольної комісії Київради.

Депутат також вважає, що якщо Муніципальній охороні не знайдеться місця в конкурентному середовищі та під контролем закону, то найбільш логічне рішення – "закривати, поки цифри зловживань не стали ще більш астрономічними, а порушення – ще більш абсурдними".