Київ і область все ще під атакою "Шахедів": там знову працює ППО

Російська армія в ніч з 6 на 7 жовтня атакувала Київ та область своїми ударними дронами-камікадзе типу "Шахед". Там по ворожих цілях працювала ППО.

Через це у Київській області та самому Києві чули вибухи. 24 Канал закликає киян залишатися в укриттях до відбою тривоги у місті.

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Що відомо про роботу ППО у Києві

Повітряну тривогу у Києві оголосили о 23:10. Уже через 6 хвилин у Київській міській військовій адміністрації попередили жителів міста про рух ворожих ударних безпілотників.

Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!

– написав начальник КМВА Сергій Попко.

Місцеві телеграм-канали повідомили про вибухи у столиці о 23:26. Згодом стало відомо, що це працює протиповітряна оборона.

"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" – зазначив Сергій Попко.

Про роботу наших захисників неба написав і мер Віталій Кличко. Він попередив, що ворожі БпЛА заходять на столицю з різних напрямків, тому закликав киян лишатися в укриттях.

Далі упродовж ночі в Києві кілька разів оголошували та скасовували повітряну тривогу – оскільки безпілотники ворога невеликими партіями в різний час намагалися підлетіти до столиці.

Як працювали по "Шахедах" в Київській області

Приблизно з вибухами у Києві в той самий час гучні звуки чули й в області. Там також працювала ППО по "Шахедах", про що повідомили у Київській ОВА.

Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО,

– написали в обласній військовій адміністрації.

Окрім цього, там закликали громадян не фотографувати та не знімати роботу наших захисників, а також не нехтувати правилами безпеки й залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

А близько 4 ранку Київська ОВА ще раз опублікувала повідомлення про робу в області сил ППО. На цей час моніторингові спільноти нараховували в українському небі вже небагато БпЛА ворога – до десятка.

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