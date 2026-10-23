Понад 30 тривог за тиждень: Кличко розповів про відновлення Києва після атак

За перший тиждень опалювального сезону у Києві до тепла підключені вже 25% закладів соціальної сфери. Крім того, міська влада продовжує забезпечувати лікарні, школи та дитсадки необхідним обладнанням та ремонтувати енергооб’єкти, пошкоджені ворожими обстрілами.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.

Що відновлюють у Києві?

Попри всі неправдиві закиди, що Київ нібито не готувався до опалювального сезону, ми першими в Україні розпочали його тиждень тому. Як зазвичай, спершу для закладів соціальної сфери. Окрім частини Дніпровського і Деснянського районів, де значних ушкоджень зазнав енергооб’єкт. Там тривають відновлювальні роботи. За заявками керівників вже підключено до тепла майже чверть соцзакладів міста. Зокрема, 49 медзакладів, 153 дитсадки та 23 школи,

– повідомив Віталій Кличко.

Мер зазначив, що столичні лікарні повністю забезпечені резервними джерелами живлення.

Вони мають 480 генераторів. У 15 лікарнях уже є власні свердловини, ще 6 закладів завершують їх будівництво. 11 медзакладів – з автономним теплопостачанням від власних котелень. До кінця року можливість такого опалення матиме 21 столична лікарня,

– повідомив Кличко.

Також усі 25 міських установ соціального захисту забезпечені резервними джерелами енергії, засобами обігріву, запасами пального, води, медикаментів та продуктів харчування. Зокрема, для них придбано 134 генератори різної потужності.

Кличко наголосив, що Київ також відновлює об’єкти теплопостачання та іншу інфраструктуру, яка постраждала від ворожих атак. Зокрема, тривають роботи на енергооб’єкті в Деснянському районі, який нещодавно зазнав значних ушкоджень.

За його словами, цього тижня сигнали тривоги лунали в місті понад 30 разів і тривали понад 30 годин. Пошкоджено житлові будинки, об’єкти критичної та транспортної інфраструктури, логістики, офісні будівлі, торговельні площі, декілька медичних закладів.

Постраждала, зокрема, станція метро "Чернігівська". Пошкоджені були вітражні вікна, фасад та платформа станції. А також колії, контактна рейка та система електропостачання і управління рухом. Добу працювали понад 70 фахівців "Київського метрополітену", щоб якомога швидше відновити рух поїздів "червоною" гілкою. У ніч на четвер була пошкоджена інфраструктура метрополітену на Південному мосту. Там активно тривають роботи з відновлення,

– розповів Кличко.

Як відомо, від учора на станції метро "Чернігівська" відновлено роботу одного вестибюля, на другому тривають ремонтні роботи. Через пошкодження лінії метро на Південному мості збільшено кількість автобусів на дублювальних маршрутах.

Раніше Віталій Кличко повідомив, що опалювальний сезон стартував у Києві 16 жовтня. Першими до тепла підключають заклади соціальної сфери.