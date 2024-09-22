Київ потрапив у п'ятірку лідерів серед найбруднішого повітря у світі
Джерело:IQair
Київ станом на 22 вересня 2024 року опинився у п'ятірці лідерів серед найбруднішого повітря у світі. Столиця України посідає 5 місце.
Випереджає Київ, за даними сервісу IQair, станом на 8:34 22 вересня тільки пакистанський Лахор, індійське Делі, а також Індонезія та Узбекистан.
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Що відомо про якість повітря у Києві
Станом на 8:34 22 вересня Київ був на 5 сходинці рейтингу найбільш забруднених великих міст. Тоді столиця в понад 8,4 раза перевищувала норму рівня шкідливих речовин.
Забруднене повітря в столиці станом на ранок 22 вересня / скриншот
Сервіс показав, що концентрація PM2,5 у Києві в 6 разів перевищувала річне нормативне значення якості повітря ВООЗ. До речі, PM2,5 – це концентрація зважених твердих мікрочастинок і дрібних крапель рідини, що містяться в повітрі.
Основні джерела забруднювача – це підприємства з котлами та печами на вугіллі й мазуті, теплоелектростанції, машини, нафтоперероблення, лісові пожежі, пил від доріг і будівництва.
Варто зауважити, що якість повітря у столицях країн оновлюється у реальному часі. Тож станом на 9:37 Київ вже опинився на 8 місці у рейтингу.
Забруднене повітря у Києві 22 вересня 2024 року / скриншот
Ввечері 21 вересня Київська міська державна адміністрація розповіла, що у Києві їдкий та неприємний запах у повітрі через підвищення концентрації зважених часток (пилу). Ймовірна причина – пожежі в екосистемі Київської області.
Людей закликали:
• закрити вікна;
• обмежити перебування на вулиці;
• пити багато води;
• якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.