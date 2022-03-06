Київ та Чернігів – повітряна тривога: негайно слід пройти в укриття
6 березня 2022 , 23:52Читать новость на русском
Джерело:КМДА
У Києві оголошена повітряна тривога! Інформація станом на 23:50 6 березня. КМДА закликає всіх містян терміново піти в укриття цивільного захисту! Така ж ситуація – у Чернігові!
У цій ситуації варто не панікувати та виконувати усі інструкції. Також потрібно допомогти рідним та сусідами дістатися до укриття.
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