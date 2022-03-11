Київ, Васильків, Житомир – повітряна тривога, необхідно негайно йти в укриття

11 березня 2022 , 03:51
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Джерело:

Суспільне

Знову повітряна тривога у столиці України Києві, а також і у Василькові, і у Житомирі! Мешканцям міст слід спуститися в укриття.

Зберігайте спокій, прямуйте до найближчого укриття. Допоможіть дістатися туди близьким, сусідам. Беріть із собою тільки найважливіше. Коли покидати укриття – повідомлять офіційні ресурси.

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