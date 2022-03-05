Київ – повітряна тривога: усі негайно в укриття

5 березня 2022 , 17:57
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Джерело:

КМДА

У столиці України знову лунають сирени. Жителям Києва потрібно швидко дістатися до укриття.

У Києві оголосили повітряну тривогу. У цій ситуації важливо не панікувати, а виконувати усі необхідні інструкції.

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У Києві – повітряна тривога 

Про тривогу повідомили 5 березня о 17:51. Київська міська державна адміністрація закликала жителів столиці терміново сховатися в укриттях.

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Автор: Віта Свірневська