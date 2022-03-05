Київ – повітряна тривога: усі негайно в укриття
5 березня 2022 , 17:57Читать новость на русском
Джерело:КМДА
У столиці України знову лунають сирени. Жителям Києва потрібно швидко дістатися до укриття.
У Києві оголосили повітряну тривогу. У цій ситуації важливо не панікувати, а виконувати усі необхідні інструкції.
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У Києві – повітряна тривога
Про тривогу повідомили 5 березня о 17:51. Київська міська державна адміністрація закликала жителів столиці терміново сховатися в укриттях.
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