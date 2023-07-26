Кличко заявив, що Київ придбав понад сотню квартир для тимчасового проживання переселенців

Громада Києва закупила понад 100 квартир для тимчасово переміщених осіб. Перші сім'ї вже почали заселятися.

Київ придбав у власність територіальної громади 113 квартир для тимчасового проживання вимушених переселенців. Мер Києва Віталій Кличко вручив ордери та ключі від квартир першим сім’ям.

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Віталій Кличко повідомив, що на сьогодні в Києві 810 родин внутрішньо переміщених осіб потребують житла для тимчасового проживання. Найбільше таких людей – у Деснянському, Дарницькому та Голосіївському районах міста.

Перші 37 квартир для внутрішньо переміщених осіб вже введені в експлуатацію та готові прийняти людей на тимчасове проживання. Квартири є власністю територіальної громади Києва та надаються безкоштовно вимушеним переселенцям. Місто вже закупило 113 таких квартир. Їх загальна площа близько 6 тисяч квадратних метрів, а сумарна вартість – майже 230 мільйонів гривень,

– повідомив Віталій Кличко.

Сьогодні ключі від нового житла вручили двом родинам. Це сім’я пані Оксани зі Слов’янська Донецької області, яка складається із 6 осіб: троє маленьких дітей та батьки з інвалідністю. Також житло отримала сім’я Олександра та Ольги із Маріуполя. Подружжя виховує сина, який із дитинства має інвалідність. Олександр – член добровольчого формування територіальної громади Києва. Також із ними проживають батьки.

Квартири отримали вже дві родини / Фото Київської міської ради

Загалом з початку повномасштабної російської агресії в Києві зареєструвалися майже 266 тисяч ВПО, а починаючи з 2014 року – 400 тисяч людей. Близько 15 тисяч із них – люди з інвалідністю, понад 65 тисяч – пенсіонери, повідомив мер Києва.

Раніше повідомлялося, що за ініціативою Віталія Кличка видатки міського бюджету на допомогу ЗСУ збільшено до 5 мільярдів гривень. Також мер Києва виступив з ініціативою законодавчо дозволити громадам допомагати не лише тим військовим підрозділам, які зареєстровані на їх території, але й усім іншим.