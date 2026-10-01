1 жовтня, 18:25
Оновлено - 18:29, 1 жовтня
Київ сколихнули нові вибухи
У Києві 1 жовтня продовжується російський обстріл. Місцеві жителі знову здригнулися від вибухів.
Подробиці повідомляє 24 Канал.
Що відомо про атаку на Київ?
Насамперед зазначимо, що для столиці близько 18:22 оголосили повітряну тривогу. Над містом вкотре нависла небезпека дронових ударів.
Так, майже відразу було чутно вибухи. Вони повторилися за кілька хвилин. Якраз близько 18:26 Повітряні сили писали про реактивний БпЛА над Києвом.