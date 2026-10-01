Київ сколихнули нові вибухи

У Києві 1 жовтня продовжується російський обстріл. Місцеві жителі знову здригнулися від вибухів.

Подробиці повідомляє 24 Канал.

Що відомо про атаку на Київ?

Насамперед зазначимо, що для столиці близько 18:22 оголосили повітряну тривогу. Над містом вкотре нависла небезпека дронових ударів.

Так, майже відразу було чутно вибухи. Вони повторилися за кілька хвилин. Якраз близько 18:26 Повітряні сили писали про реактивний БпЛА над Києвом.