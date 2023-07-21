Київ спрямував на забезпечення ЗСУ гроші, які хотіли виділити на закупівлі годинників

Київська міська адміністрація планувала закупити годинники для нагородження військових та волонтерів. Своє рішення вони змінили.

КМДА повідомила, що місто не закуповуватиме нагородні годинники для військових та волонтерів. Гроші планують перенаправити на забезпечення Сил безпеки та оборони. Цю постанову прийняли ще на початку липня.

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Рішення скасувати закупівлю та спрямувати заплановані гроші на забезпечення Сил безпеки та оборони прийняли ще на початку липня. Проте скасувати торги міська влада зможе лише після того, як Антимонопольний комітет завершить розгляд оскаржень процедури з боку учасників,

– повідомив керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний.

Рішення перенаправити зекономлені кошти на потреби військових підрозділів буде представлене на розгляд депутатів Київради одразу, як це стане можливим відповідно до всіх процедур.

Для чого КМДА мали закуповувати годинники

Як повідомлялось у Київміськраді, годинники вручають до нагород, якими місто відзначає військових, волонтерів та киян, які зробили великий внесок у розвиток міста. Водночас, враховуючи більш актуальні потреби, кошти все ж вирішили на годинники не витрачати.