Київ – це фортеця, яку взагалі неможливо взяти, – Чумак

Росіяни сподівалися отримати легку перемогу і захопити Київ. Попри всі спроби путінських військ, столиця України стоїть і буде стояти.

Про це в ефірі 24 каналу розповів колишній заступник генерального прокурора України Віктор Чумак. Він наголосив: те, що робить Україна – це просто фантастика з військового погляду.

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"Київ – це взагалі фортеця, яку неможливо взяти. Спроби, можливо, ще будуть. Зараз вони (росіяни – 24 канал) шукають шпаринки, але їх вже нема", – сказав Віктор Чумак.

Наші їх добре "кришать", – Чумак

Водночас він зазначив, що окупанти намагалися зробити прорив у зоні ООС, де нібито були паритетні сили. Але за 22 дні вони просунулися лише на приблизно 20 кілометрів й все постійно змінюється на користь ЗСУ.

"Якраз там все буде попереду, наші їх там добре "кришать", коли вони просуваються, втрачають сили", – сказав Віктор Чумак.

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