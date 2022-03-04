Дух бойовий, нас не зламати, – Кличко показав, як столиця готується до "зустрічі" ворога

Київ залишається пріоритетною ціллю російських окупантів. Вони постійно здійснюють обстріли столиці, цілячись у будинки мирних жителів.

Російські окупанти мріють захопити столицю України. Оскільки плани ворога з ДРГ завдяки ЗСУ, СБУ та територіальній обороні, він вирішив просто завдати Києву якнайбільшої шкоди та гатить по будинках мирних мешканців з реактивної артилерії.

Читайте також На сьогодні немає загрози прямого вторгнення з білоруського боку, – Подоляк

Столиця готується до оборони

Мер столиці Віталій Кличко запевнив, що Київ активно готується до зустрічі російських окупантів, яким доведеться відчути на собі шалений опір.

Хлопці укріпляються, готуються дати відсіч всім тим, хто прийшов на нашу землю. Все нормально, дух бойовий, нас не зламати,

– сказав Кличко.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!