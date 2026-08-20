Пошкоджені будинки, лікарня, люди заблоковані в укритті: наслідки масованого обстрілу Києва

По Києву масовано вдарили з повітря уночі 20 серпня. Російська армія застосувала балістичні ракети з різних напрямків, а також інші види озброєння.

Після серії вибухів вже є інформація про перші наслідки обстрілу столиці. Про них інформує КМВА та міський голова Віталій Кличко, пише 24 Канал.

Яка є інформація про наслідки масованого обстрілу Києва 20 серпня?

01:46, 20 серпня КМВА: станом на 01:40 кількість поранених зросла до 12 осіб. 01:35, 20 серпня У Броварах аварійне відключення електроенергії. Енергетики почнуть ліквідацію наслідків, щойно дозволить безпекова ситуація. 01:30, 20 серпня КМВА: у Соломʼянському районі пошкоджено будівлю школи. В укритті заблоковані люди. 01:20, 20 серпня КМВА: станом на 01:15 відомо про 6 поранених. На жаль, загинули дві жінки. 01:10, 20 серпня У Соломʼянському районі руйнування верхніх поверхів та загоряння в 9-поверховому житловому будинку. За іншою адресою у житловому будинку заблоковані люди. 01:05, 20 серпня КМВА пише, що на цей час відомо про 3 поранених та, на жаль, про одну загиблу людину. 00:55, 20 серпня Кличко: наразі четверо постраждалих у столиці. 00:50, 20 серпня КМВА: у Соломʼянському районі фіксується пошкодження житлового будинку та загоряння поблизу розташованих гаражів. 00:40, 20 серпня Кличко: у Соломʼянському районі, попередньо, люди заблоковані в укритті. Екстрені служби прямують на місце. У Святошинському горять складські приміщення, є руйнування на території нежитлової забудови. 00:30, 20 серпня У Соломʼянському районі пошкоджене приміщення дитячої лікарні. Повибивало вікна, на території горять автівки. 00:15, 20 серпня КМВА: у Соломʼянському районі пошкоджено 5-поверховий житловий будинок. Кличко уточнює, що уламки впали біля будинку – попередньо, повибивало вікна, є пожежа. Інформацію про потерпілих уточнюють. 00:10, 20 серпня У Святошинському районі влучання на територію нежитлової забудови. У Дарницькому теж палають нежитлові приміщення. На столицю ще летять ракети, пише міський голова Віталій Кличко. 00:00, 20 серпня За кілька хвилин до початку доби 20 серпня Росія розпочала масований балістичний обстріл Києва з кількох напрямків. Пролунала серія вибухів.

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