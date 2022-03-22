Київ залишається пріоритетом, але ворог ніколи його не візьме, – Арестович про спроби Росії
Росія змінила свої пріоритети. Проте навіть в Міністерстві оборони Великої Британії кажуть, що Київ залишається в списку пріоритетних цілей.
Радник глави ОП Олексій Арестович сказав, що Київ справді залишається пріоритетом для Росії.
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Попри це він розповів, що основні напрямки для окупантів – Херсон, Миколаїв, зона ООС – від Ізюма та Волновахи, а також Маріуполь і, звісно, Київ.
Вони – ідіоти. Пріоритет взяти столицю для Росії залишиться до останнього, до того, поки ми тут не поховаємо останнього солдата. Києву нічого не загрожує,
– запевнив Арестович.
Станемо для ворога великою Чорнобаївкою
Він пояснив, що удари по місту і під Києвом будуть продовжуватись, але 21 березня і вночі 22 березня окупанти отримали потужні удари від українських бійців.
Все це угрупування, яке могло б допомагати на півдні або на сході, вони продовжують тримати навколо Києва,
– сказав радник керівника ОП.
Арестович також зазначив, що техніка ворога у війні – це самогубство. А їхній план взяти кілька напрямків одночасно зробить для них Україну великою Чорнобаївкою.
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