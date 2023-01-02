Київ змушений повернутися до відключень: причина – остання атака Росії

Київ змушений повертатися до відключень електроенергії через пошкодження об'єкта критичної інфраструктури.

Про ситуацію з електроенергією в столиці станом на 9:00 повідомив голова КМВА Сергій Попко.

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Завдяки титанічній роботі енергетиків та усіх комунальних служб, мешканці Києва мали змогу зустрічати Новий Рік зі світлом, без відключень електроенергії. Але через пошкодження об'єкта енергосистеми під час останньої повітряної атаки на Київ та через збільшення споживання електроенергії після святкових днів, місто змушене повернутися до відключень,

– йдеться у повідомленні.

Наразі енергетики, ремонті бригади і комунальні служби працюють в посиленому режимі над відновленням стабільної роботи мережі.

Водо- і тепло постачання працює в штатному режимі.

Аварійні вимкнення уже введено

У ДТЕК Київські електромережі теж повідомили про застосування аварійних відключень світла.

У Києві екстрені відключення світла Вони були застосовані, оскільки у наслідок нічної атаки було пошкоджено енергетичну інфраструктуру столиці. Енергетики працюють над стабілізацією ситуації,

– додали у ДТЕК.

Що відомо про атаку на Київ