Київ знову потрапив у десятку міст зі всього світу з найбруднішим повітрям

Станом на ранок 24 березня Київ опинився на 8 сходинці у рейтингу міст з найбруднішим повітрям. Концентрація забруднювачів у повітрі столиці через постійні пожежі внаслідок обстрілів у 13 разів перевищує норму, рекомендовану ВООЗ.

В Управлінні екології та природних ресурсів наголосили, що якість повітря у Києві незадовільна на обох берегах.

До теми Троє дітей постраждали через вибухівку, яку знайшли в Мелітопольському районі

Додамо, що в першу трійку в рейтингу з найбруднішим повітрям потрапили такі міста – Пекін (Китай), Дубаї (ОАЕ), Вроцлав (Польща). Київ посідає 7 сходинку у цьому списку.



Рейтинг міст з найбруднішим повітрям / Скриншот

Зокрема, в українській столиці виявили високий вміст дрібнодисперсного пилу. Екоуправління зазначає, що о 23:00 23 березня було зафіксовано багатократне перевищення допустимої концентрації сірководню – 55,6 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 8).

Забруднюючі речовини в Києві

Станом на 8 годину 24 березня у Києві вміст по забруднювальним речовинам складає:

зважені частки (пил) – 145 мкг/м3 (ГДК – 500) на лівому березі, 137 мкг/м3 – на правому березі столиці,

оксиду азоту – 1,6 мкг/м3 (ГДК – 400) на лівому березі,

діоксиду азоту – 12,5 мкг/м3 (ГДК – 200) на лівому березі, 13 мкг/м3 – на правому березі,

діоксиду сірки – 27,5 мкг/м3 (ГДК – 500) на лівому березі, 18,3 мкг/м3 – на правому березі,

оксиду вуглецю – 407 мкг/м3 (ГДК – 5000) на лівому березі, 599 мкг/м3 – на правому березі,

озону – 83,6 мкг/м3 (ГДК – 160) на лівому березі, 91 мкг/м3 – на правому березі,

формальдегіду – 6,8 мкг/м3 (ГДК – 35) на лівому березі,

сірководню – 2,2 мкг/м3 (ГДК – 8 ) на лівому березі.



Забруднене повітря у Києві / Скриншот

Великі пожежі на Київщині

За даними saveecobot, в Україні наразі зафіксована велика кількість пожеж. Горять будівлі також і в Київській області. Велика кількість пожеж спостерігається в районі міст Буча, Ірпінь, Макарів, села Березівка, а також у Броварах та Великій Димерці.

Міська влада радить мешканцям не відчиняти вікна та не виходити з дому без необхідності, коли погіршується якість повітря у місті.

Додамо, що в Україні місяць триває війна. Російські війська щоденно обстрілюють всю територію країни. Бомби і ракети призводять до вибухів, руйнувань військової та цивільної інфраструктур та пожеж.

Щоденно по всій Україні горять не тільки будинки, а й великі торгові центри, склади, АЗС. Часто рятувальники по кілька годин не можуть ліквідувати пожежі через обстріли. Усе це призводить до погіршення стану повітря.

До теми – Луганщину вночі обстріляли фосфорними бомбами й ракетами: