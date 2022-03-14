Київ звернувся до міст-побратимів різних країн щодо закриття неба над Україною, – Віталій Кличко

Київ звернувся до муніципалітетів і мешканців міст-побратимів переконати уряди своїх держав у необхідності закрити небо над Україною або надати відповідне озброєння.

Про це написав у своєму телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко.

Київ звернувся до міст-побратимів української столиці порушити на рівні своїх урядів питання закриття неба над Україною. Або надання Україні військових літаків та систем ППО для оборони нашої держави,

– заявив він.

Раніше брат Віталія Кличка – Володимир звернувся до світу після обстрілу пологового будинку в Маріуполі. Атака на дітей - це атака на життя, на саму цивілізацію. Якщо ви не хочете бачити таких знімків, ви повинні припинити відвертатися, сказав Володимир Кличко.

Також повідомлялося, що 13 березня відбулася сесія Київради, на якій ухвалено рішення збільшили резервний фонд міського бюджету у декілька разів – з 250 млн грн до 1,3 млрд грн. Як розповів Віталій Кличко, ці кошти буде спрямовано на вирішення найгостріших проблем оборони столиці та захисту цивільного населення.

Додаткове фінансування виділено транспортним підприємствам столиці, які надають рухомий склад для евакуації людей, а також метрополітену, приміщення якого використовуються як укриття. Також додаткові суми з бюджету виділено на електро- та теплозабезпечення міста, інші гострі потреби Києва.