Київ не відкриватиме ринків на час карантину, – Кличко

Постановою МОЗ на час карантину тимчасово і за особливих умов дозволили роботу продуктових ринків. Однак, мер Києва Віталій Кличко зазначив, що у столиці цього робити не будуть.

У Києві, де кількість інфікованих вірусом серед міст України, найбільша базарів не відкриватимуть. Про це Кличко розповів під час традиційного щоденного брифінгу.

Раніше Люди мають заробляти гроші: Шмигаль прогнозує послаблення карантину

Як аргумент, він навів приклад із ринком в Ухані. Саме звідти, за останніми даними дослідників, почалася епідемія коронавірусу.

Станом на ранок 1 квітня у Києві зафіксовано 134 випадки інфікування коронавірусом, за даними МОЗ. Загалом в Україні 669 підтверджених хворих.

Нові умови для ринків

За постановою МОЗ, яку вже підписав головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, ринки зможуть працювати під час спалаху коронавірусу, але за певних умов:

зареєстрований оператор харчових продуктів;

маски та рукавиці – для покупців і продавців;

відстань між людьми – не менша, ніж 1,5 метра;

один покупець – на 20 квадратних метрах торгової площі;

3 метри – відстань між місцями торгівлі для ринків вихідного дня.

Загальний карантин в Україні: коротко

12 березня в Україні по всій території оголосили карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року.

Пізніше його продовжили до 24 квітня.

Через загрозу поширення коронавірусу влада закрила ТРЦ, ресторани, кафе, метро, кінотеатри, ринки, спортивні клуби.

Заборонили залізничне, авіа-, автобусне та міжміське пасажирське перевезення.

Повністю закриті кордони України з 28 березня.



Що заборонено в Україні / Інфографіка 24 каналу