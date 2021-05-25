"Київметробуд", який будує метро на Виноградар, став заручником брудної політичної боротьби

Слідче управління ДФС 18 травня провело чергову позапланову перевірку АТ "Київметробуд" – генерального підрядника будівництва продовження Сирецько-Печерської гілки метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар. Таким чином, компанія опинилася в епіцентрі політичної боротьби та незаконних дій правоохоронних та фіскальних органів.

"На жаль, "Київметробуд" опинилось у центрі політичних подій, які відбуваються сьогодні безпосередньо у столиці. 18 травня люди не могли приступити до роботи, оскільки все підприємство було оточене правоохоронцями, та на ньому працювали слідчі, які в рамках відкритого проти АТ "Київметробуд" кримінального провадження за статтею 212 КК виконували обшук. Підставою стала позапланова документальна перевірка, яку ще в грудні 2020 року провели співробітники ГУ ДПС України у Київській області, і результати якої наразі оскаржуються в Адміністративному суді. За результатами проведення даної перевірки АТ "Київметробуд" було зменшено від’ємне значення податку на додану вартість, що по своїй суті не має жодного відношення до обов’язкових платежів, які мають бути сплачені товариством до бюджету України. З огляду на це та диспозицію статті 212 КК України, яка є обов’язковою ознакою ухилення від сплати податків та визначає наявність умисних дій, що призвели до фактичного ненадходження коштів до бюджетів чи державних цільових фондів, вважаємо, що слідчі Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України протиправно відкрили кримінальне провадження по даному факту, та як наслідок, провели безпідставний обшук. На сьогодні рішення Адміністративного суду ще немає, але 18 травня був здійснений новий обшук, при проведенні якого, як вважають наші юристи, співробітниками ДФС України було неодноразово порушено вимоги статей 234 – 236 КПК, яким визначаються підстави та порядок проведення обшуку. За цим фактом подані відповідні заяви до правоохоронних органів за вчинення слідчими злочинів, передбачених частиною 1 статті 365 (перевищення службових повноважень працівниками правоохоронного органу), частиною 2 статті 162 (незаконне проникнення до володіння юридичної особи та незаконне проведення обшуку службовими особами), частиною 2 статті 397 (втручання в діяльність захисника/представника) Кримінального Кодексу України", – розповів помічник генерального директора АТ "Київметробуд" Олег Борисов.

Також Борисов підкреслив:"21 травня у випуску програми "Свобода слова Савіка Шустера" голова Державної фіскальної служби України Вадим Мельник, обговорюючи питання кримінальних справ та обшуків, показав слайди із зображенням щитового комплексу, який використовується для будівництва метрополітену на Виноградар та фото заводу "Автоштамп", що виконував роботи по ремонту даного комплексу. Мельник заявив, що правоохоронці отримали докази того, що ремонт щитового комплексу не був здійснений, і всі документи підроблені. Керівництво АТ "Київметробуд" вже вжило необхідні заходи, щоб самостійно розібратися та подало низку заяв до правоохоронних органів. Вже Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження №42021000000000878 за ст. 367 ККУ і кримінальне провадження №42021000000000891 за статтею 191 ККУ, а Головне управління Національної поліції у місті Києві відкрило кримінальне провадження №12021100000000209 за статтею 191 ККУ. У цьому ж випуску, Олена Шуляк, нардепка зі "Слуга Народу", заступниця голови комітету ВР України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, вказала про те, що побудовано лише 900 метрів метрополітену на Виноградар.

Так, на сьогодні побудовано 900 метрів тунелю метро від станції "Мостицька" до станції "Сирець". 900 метрів спорудженого тунелю потрібно ставити не в докір підприємству, а сказати людям, які кожен день спускаються під землю, кожен день ризикують своїм життям, "дякую". Коли люди на метро їдуть, то мають розуміти, що воно побудоване нашим підприємством. Вважаємо, що враховуючи те, що вже понад вісім місяців робота "Київметробуду" майже паралізована постійними арештами грошових коштів, що не дає можливості підприємству працювати у звичному режимі, закуповувати матеріали, обладнання і сплачувати заробітну плату працівникам, то навіть побудова 900 метрів лінії метрополітену є великим досягненням. Просимо лише одне, не втягувати підприємство у якість політичні чвари", – закликав Борисов.

А ось, що розповіли працівники-метробудівці.

"Я – учасник АТО 2014-2015 років й такого бардаку в силових структурах ще не бачив. У нас майже паралізована робота підприємства, нам не дають нормально працювати вже майже рік. Постійно порушують якісь кримінальні справи, арештовують рахунки. Через це ми отримуємо зарплатню нерегулярно. Ми побудували 900 метрів тунелю метро від станції "Мостицька" до станції "Сирець" практично на голому ентузіазмі. Нещодавно до нас завітала ДФС, котра знаходиться у стані ліквідації, бо замість них вже з кінця вересня почне працювати Бюро економічної безпеки. Намагалися знову щось знайти. Хоча раніше вже приходили представники головного офісу ДФС, СБУ. Вилучили купу документів. Але ДФС знову заявляє про начебто якісь порушення з нашого боку. Йдеться про начебто несплату податків. Формально вони прийшли на перевірку за рішенням суду, хоча по факту ДФС втягнула нас в якусь політичну гру", – пояснив працівник АТ "Київметробуд", ветеран АТО Олег Афанасьєв.

Метробудівець повідомив, що на підприємстві працює майже тисяча осіб, зокрема, щонайменше сто ветеранів АТО. А вони до несправедливості ставляться по-іншому.

"Якщо тиск з боку правоохоронців буде продовжуватися, то ми спочатку завітаємо з питаннями до Офісу президента! Ми не розуміємо, що нам закидають? Ми нічого не порушуємо, а будуємо важливий стратегічний об’єкт – метро на Виноградар. При цьому хотіли б подякувати меру Києва Віталію Кличку, якого затягнули у політичні чвари, за постійну увагу та контроль будівництва. Хотів би зазначити, що Віталій Кличко не має жодного відношення до фінансово-господарської діяльності АТ "Київметробуд", а лише контролює його діяльність як генерального підрядника, який виконує важливе державне замовлення", – підсумував Афанасьєв.

Податкові перевірки блокують роботу з будівництва метро на житловий масив "Виноградар"