09:54
23 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ДМИТРО ТИМЧУК АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін обміняв Кадирова до Лукашенка. Панди для Пині
      Вєсті Кремля
      16:53, 22 червня
      Вєсті.UA. Жир: Шокуюче зізнання Медведчука. Супергеройський вчинок Ляшка
      Вєсті.UA
      18:42, 22 червня
      Найдорожча земля в Україні: кому роздають ділянки в Пущі-Водиці
      ЦРУ
      09:00, 21 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Збір вторсировини по-радянськи
      Згадати все
      19:10, 22 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ДМИТРО ТИМЧУК АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО

      КиївПрайд 2019: поліція попередила перші провокації від противників Маршу рівності

      421 Читать новость на русском
      У Києві Марш рівності охоронятимуть понад 1000 правоохоронців
      У Києві Марш рівності охоронятимуть понад 1000 правоохоронців / Ілюстративне фото

      Марш рівності у Києві стартує о 9:00 23 червня. Противники прайду зібрались у центрі столиці ще зранку, а поліція вже попередила перші провокації.

      Понад півсотні молодиків перекрили вулицю Володимирську, по якій повинні пройти учасники маршу рівності. Із собою вони принесли пластикові стільці, які і розставили посеред вулиці.

      Зверніть увагу: У столиці через "КиївПрайд" обмежать рух: які вулиці перекриють

      На периметрі перебувають понад тисяча правоохоронців. Підходи до парку Шевченка перекриті кордонами силовиків і металевою сіткою.


      Противники Київпрайду у центрі Києва


      Молодики перекрили вулицію Володимирську

      Окрім того, на контракцію Маршу Рівності планували пронести екскременти, розфасовані по презервативах, пише "Громадське". Противники Маршу планували закидати нечистотами учасників прайду та представників поліції. Однак правоохоронці цю провокацію попередили. 

      На Парковій зупинили автобус, який віз у центр 200 таких "снарядів" із лайном. Щоб наповнити кондоми фекаліями, на Жуковому острові працювала ціла "лайнолабораторія". А щоб отримати біоматеріал, як зізналися затримані, вони розібрали 4 біотуалети,
      – розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

      Що таке КиївПрайд?Українська громадська організація, яка бореться за права ЛГБТ-спільнот та займається формуванням поваги до цих прав у суспільстві. Програма КиївПрайду – це різні культурно-просвітницькі заходи. Їхня мета – розповісти про проблеми ЛГБТ-спільноти в Україні та про буденне життя її представників.

      Тематикою Київпрайду 2019 стала "Свобода. Єдність. Боротьба", а головним гаслом "Наша традиція – це свобода". Протягом тижня всі охочі могли прийняти участь у дискусіях, воркшопах, відвідати презентації фотовиставки та кінопокази, присвячені питанню захисту прав ЛГБТ+.

      Проведення маршу рівності усі 5 років супроводжується провокаціями з боку радикальних та консервативних організацій, які звинувачували учасників в "руйнуванні традиційних цінностей". 


      Де в Європі найбільше захищені права ЛГБТ-спільноти

      blog_ava
      Як йога впливає на організм: цілющі властивості
      сьогодні
      927
      Теги: Новини політики Новини України ЛГБТ Новини Києва КиївПрайд 2019 Гендерна рівність
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 22 червня: похорон Тимчука, нові протести у Грузії й російська реакція на них
      сьогодні , 09:20 Головні новини 22 червня: похорон Тимчука, нові протести у Грузії й російська реакція на них
      3475
      "Собор" Филарета создал толька резонанс – не более
      сьогодні , 08:40 "Собор" Филарета создал толька резонанс – не более
      Злой Одессит 368
      Волонтер, який став військовим: маєш вижити і дожити до правнуків
      22 червня , 22:00 Волонтер, який став військовим: маєш вижити і дожити до правнуків
      Повернись живим 297
      Строительные "табу": зачем ввели "красные списки" отклонений от строительных норм
      22 червня , 19:00 Строительные "табу": зачем ввели "красные списки" отклонений от строительных норм
      Лев Парцхаладзе 640
      Збережімо нашу історію: об'єкти Чорнобиля мають стати всесвітньою спадщиною
      22 червня , 16:11 Збережімо нашу історію: об'єкти Чорнобиля мають стати всесвітньою спадщиною
      Анастасія Григорова 465
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук