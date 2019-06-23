КиївПрайд 2019: поліція попередила перші провокації від противників Маршу рівності

Марш рівності у Києві стартує о 9:00 23 червня. Противники прайду зібрались у центрі столиці ще зранку, а поліція вже попередила перші провокації.

Понад півсотні молодиків перекрили вулицю Володимирську, по якій повинні пройти учасники маршу рівності. Із собою вони принесли пластикові стільці, які і розставили посеред вулиці.

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На периметрі перебувають понад тисяча правоохоронців. Підходи до парку Шевченка перекриті кордонами силовиків і металевою сіткою.



Противники Київпрайду у центрі Києва



Молодики перекрили вулицію Володимирську

Окрім того, на контракцію Маршу Рівності планували пронести екскременти, розфасовані по презервативах, пише "Громадське". Противники Маршу планували закидати нечистотами учасників прайду та представників поліції. Однак правоохоронці цю провокацію попередили.

На Парковій зупинили автобус, який віз у центр 200 таких "снарядів" із лайном. Щоб наповнити кондоми фекаліями, на Жуковому острові працювала ціла "лайнолабораторія". А щоб отримати біоматеріал, як зізналися затримані, вони розібрали 4 біотуалети,

– розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Що таке КиївПрайд?Українська громадська організація, яка бореться за права ЛГБТ-спільнот та займається формуванням поваги до цих прав у суспільстві. Програма КиївПрайду – це різні культурно-просвітницькі заходи. Їхня мета – розповісти про проблеми ЛГБТ-спільноти в Україні та про буденне життя її представників.



Тематикою Київпрайду 2019 стала "Свобода. Єдність. Боротьба", а головним гаслом "Наша традиція – це свобода". Протягом тижня всі охочі могли прийняти участь у дискусіях, воркшопах, відвідати презентації фотовиставки та кінопокази, присвячені питанню захисту прав ЛГБТ+.



Проведення маршу рівності усі 5 років супроводжується провокаціями з боку радикальних та консервативних організацій, які звинувачували учасників в "руйнуванні традиційних цінностей".



Де в Європі найбільше захищені права ЛГБТ-спільноти