Балачки про виділення землі в парку "Наталка" – це шахрайство, – секретар Київради

Обіцянки про сприяння у виділення землі в парку "Наталка" – це шахрайство. Цю землю неможливо продати чи передати в оренду.

Про це заявив у фейсбуці секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, інформує 24 Канал.

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Від учора телеграм-каналами гуляє інформація про затримання із рекордною сумою за нібито сприяння у відведенні землі в парку "Наталка". Але подібні "обіцянки" – це абсолютне шахрайство. Земельна ділянка площею 16,4 гектара, яка є предметом шахрайства затриманого, була передана рішенням депутатів Київська міська рада під паркову зону. Тому її неможливо використовувати за будь-яким іншим цільовим призначенням, передати в оренду, продати або зробити щось інше!,

– заявив Володимир Бондаренко.

У Київраді показали документи щодо парку "Наталка" / Фейсбук Володимира Бондаренка

Він також зазначив, що людина, підозрювана у шахрайстві, вже виключена з партії і має понести відповідальність.

"Як заступник голови партії "УДАР Віталія Кличка" та член Політради скажу наступне. Історія – неприємна. І партія вже виключила цю людину зі своїх лав. Переконаний, що цей персонаж має понести відповідальність за законом!", – наголосив Бондаренко.