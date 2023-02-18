У Київраді відреагували на повідомлення про ділянку на Оболоні: не знають нормативну базу

Будь-які твердження про порушення законодавства під час ухвалення рішення Київради про передачу ТОВ "Гювексхаус" земельної ділянки на Оболонській набережній, 18, є або відвертими маніпуляціями, або незнанням нормативно-правової бази.

Про це заявили у Київській міській раді, коментуючи інформацію, яка з’явилася у ЗМІ.

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У Київраді спростовують маніпуляції щодо належності вказаної ділянки до території парку "Наталка", щодо зміни цільового призначення ділянки, відсутності технічної документації із землеустрою, орендної плати та інші.

"Земельна ділянка 8000000000:78:215:0023 межує з парком, але в межі парку не потрапляє. Рішенням Київської міської ради від 10.03.2016 №138/138 створено парк відпочинку на земельній ділянці загальною площею 7,1329 гектара в урочищі Наталка в Оболонському районі міста Києва. На замовлення Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Оболонського району Києва розроблено проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки для утримання та експлуатації зелених насаджень загального користування в урочищі Наталка в Оболонському районі Києва (в Державному земельному кадастрі зареєстровано земельні ділянки 8000000000:78:215:0079 та 8000000000:78:215:0002)", – інформує Київрада.

Жодних нових об'єктів будівництва там бути не може

Київрада нагадує, що земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:78:215:0023 площею 1,2806 гектара на Оболонській набережній, 18 у Оболонському районі міста Києва відноситься до земель водного фонду і була передана ТОВ "Гювексхаус" в оренду виключно для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей.

"Жодних новий об’єктів будівництва там з’явитись не може. Об'єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть експлуатуватися та мати відповідні під’їзні шляхи, якщо при цьому не порушується її режим. Земельна ділянка розташована в прибережній захисній смузі водойми, в водоохоронній зоні. Обмеження щодо використання земельної ділянки, у тому числі на землях водного фонду, зареєстровані у Державному земельному кадастрі. В рішенні про передачу земельної ділянки включений пункт 2.5 про дотримання вимог передбачених Водним кодексом України. Підпунктом 2.9 пункту 2 рішення передбачено земельну ділянку використовувати виключно для експлуатації та обслуговування існуючих об’єктів без права нової забудови", – прокоментували у Київраді інформацію про цільове призначення ділянки.

Щодо технічної документації в Київраді повідомляють, що земельна ділянка була сформована шляхом розроблення технічної документації із землеустрою відповідно до Міської цільової програми використання та охорони земель міста Києва на 2019 – 2021 роки. Технічна документація із землеустрою була погоджена Держгеокадастром та Державним агентством водних ресурсів. В оренду ділянку було передано без зміни меж та цільового призначення.

Щодо наявності об’єктів нерухомого майна в Київраді зазначають, що земельна ділянка вже забудована, і існуючі споруди перебувають у приватній власності ТОВ "Гювексхаус" на підставі договору купівлі-продажу нежитлових будівель. Йдеться про будівлю для публічних виступів Кесон, а також громадський будинок, колишню котельню, водонапірну башту, два склади, гараж та інші об’єкти. Також у Київраді повідомляють, що річна орендна плата за земельну ділянку – 311 531.19 гривні, 3% від нормативної грошової оцінки, яка становить 10 384 373,11 гривні.

"Таким чином, рішення Київської міської ради від 09.02.2023 №5982/6023 прийняте без порушення вимог земельного законодавства України. Відтак, будь-які твердження про порушення норм законодавства під час ухвалення Київською міською радою рішення від 09.02.2023 №5982/6023 не ґрунтуються на вимогах чинного законодавства України та є або відвертими маніпуляціями, або ж демонстрацією незнання нормативно-правової бази в частині порушених питань", – повідомляють у Київраді.