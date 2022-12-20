На Київщині неможливо забезпечити почергову подачу світла: ситуація може тривати 2 – 3 доби

У Києві та області все ще критична ситуація зі світлом, діють аварійні відключення. Повернутись до планових відключень наразі немає жодної можливості.

Про це повідомили 20 грудня в ДТЕК Київські регіональні електромережі. Зазначають, що така ситуація може продовжуватись 2 – 3 доби.

Увага Через це є постійні відключення: в Укренерго озвучили найбільшу проблему енергосистеми

Через масштабність пошкоджень магістральних мереж національної енергетичної компанії "Укренерго" після російської атаки наразі немає жодної можливості забезпечити почергове подавання світла мешканцям Київської області,

– йдеться у повідомленні.

У компанії закликали до розуміння та терпіння.

"Ми розуміємо, наскільки важко без світла, але енергетики всієї країни роблять все можливе і неможливе, щоб воно повернулось у ваші оселі якнайшвидше", – додали в ДТЕК.

Яка ситуація зі світлом наразі

Частина Київської області, а саме Бучанська громада, повністю знеструмлена через серйозні пошкодження енергосистеми країни. Без світла залишилися міста Буча, Гостомель, Ірпінь, села Горенка та Мощун, селища Немішаєве та Бородянка.

За словами голови ОВА Олексія Кулеби, на відновлення електропостачання може знадобитися 2 – 3 дні. Тобто, блекаут, ймовірно, триватиме до 23 грудня. Однак споживачів поступово будуть заживлювати від 20 грудня.