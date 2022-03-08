Київщина тримає оборону: Кулеба показав актуальну карту
8 березня 2022 , 20:20Читать новость на русском
Джерело:телеграм Олексія Кулеби
Російські окупанти ніяк не заспокояться – нахабно атакують українську територію. Втім, ЗСУ захищає нашу землю не покладаючи рук.
Вони вдало боронять всю територію України. Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба запевнив, що Київщина тримає оборону.
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Актуальна карта ситуації на Київщині
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