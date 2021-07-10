На Київщині 2-річний хлопчик отримав страшні опіки, врятувати не вдалося

В опіковому центрі Києва 7 липня помер 2-річний хлопчик. 19 червня він отримав 80% опіків тіла. Медики намагалися врятувати дитині життя, однак їм не вдалося.

Деталі трагедії

Подія трапилася у селі Черевки Броварського району. Хлопчик отримав опіки під час розпалення вогню.

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Під час розпалювання багаття внаслідок загоряння паливно-мастильних матеріалів, хлопчик отримав 80% опіків тіла,

– заявили у поліції.

Дитину відвезли до лікарні у Київ. Однак вижити хлопчику не вдалося.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею про порушення правил пожежної безпеки. Наразі триває досудове розслідування.

Поліцейські наголосили, що безпека дитини – це особиста відповідальність дорослих. Вони закликали батьків уважніше стежити за своїми малюками: