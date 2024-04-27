Попередньо, це була робота ППО. Раніше повідомляли про рух БпЛА в напрямку столиці.
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Вибухи у Києві
У Київській ОВА повідомили про рух ворожих БпЛА в напрямку столиці.
У регіоні працюють сили ППО,
– зазначили там.
Також в ОВА закликали не фотографувати та не знімати роботу оборонців неба.
"Подбайте про власну безпеку. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", – закликали в ОВА.
Станом на 22:58 у Київській області оголосили відбій повітряної тривоги.