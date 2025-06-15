На Київщині чути вибухи, працює ППО
- На Київщині зафіксовано ворожі "Шахеди", працює ППО по безпілотниках.
- Київська ОВА закликає перебувати в укриттях та дотримуватися інформаційної тиші.
- Тривогу на Київщині оголосили о 22:03 через загрозу ударних дронів.
Ворожі "Шахеди" досягли Київщини. Українців попереджають про роботу ППО по російських безпілотниках.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.
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Що відомо про атаку БпЛА на Київщину
Так, о 22:20 ОВА повідомила, що повітряному просторі Київщини зафіксовано БпЛА. Там додали, що сили ППО працюють по цілях.
Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,
– наголосила влада.
Окрім цього, Київська ОВА закликала дотримуватися інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників.
Зауважимо, що тривогу на Київщині оголосили о 22:03. Причиною стала саме загроза ударних дронів.
Де зараз оголошена тривога: дивіться карту
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.
До речі, минулої ночі росіяни завдали комбінованого удару по Кременчуку. Постраждала енергетика на сільськогосподарська інфраструктура. Вибухи та уламки спричинили пожежі, а також пошкодження житлових будівель та транспортних засобів.