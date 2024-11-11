На Київщині чутно вибухи: по "Шахедах" працює ППО

Російська армія пустила на Київську область 11 листопада "Шахеди". У регіоні по ворожих цілях працювала ППО.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

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Що відомо про роботу ППО у Київській області

Тривога у Київській області пролунала о 13:44. Повітряні сили писали про рух ворожих безпілотників у напрямку регіону.

БпЛА на півдні Чернігівщини рухається курсом на Київщину,

– зазначили військові.

Згодом Повітряні сили написали, що ворожий безпілотник рухається у напрямку Василькова в Київській області.

О 14:12 у Київській ОВА повідомили про роботу ППО у регіоні.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", – зазначили у військовій адміністрації.

Там також закликали дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.

Водночас тривога у Київській області, станом на 14:32 триває. Водночас сирени пролунали у Києві, адже ворожі БпЛА рухалися на Київ зі сходу.

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