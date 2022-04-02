На Київщині два українських танки в бою знищили цілу посилену танкову роту росіян

В селищі Дмитрівка Київської області два українські танки знищили ворожу танкову роту – 10 танків та повітряно-десантний батальйон.

Про це повідомив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович на брифінгу за 2 квітня, мовить 24 канал.

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За його словами, протягом 38 доби повномасштабного вторгнення Росії на територію України головним напрямком бойових дій була Київщина. Там з північного заходу та північного сходу Києва Збройні Сили України вибивали противника у бік державного кордону.

Вбивали вдало, звільнили понад 30 населених пунктів,

– зауважив Арестович.

Зокрема, повідомляється про героїчний епізод дій наших військ. В селищі Дмитрівка 2 українських танки знищили посилену танкову роту противника, а це 10 танків, повітряно-десантний батальйон противника та велику кількість БМД.

"Це видатний приклад військової звитяги та професіоналізму. Багато техніки ми захоплюємо і передаємо на озброєння ЗСУ", – розповів радник голови ОП.

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