На Київщині фіксують БпЛА: ППО працює по цілях

У небі над Київською областю зафіксували російські безпілотники. Сили протиповітряної оборони працюють по ворожих цілях.

Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

Що відомо про атаку на Київську область?

Від ранку 18 серпня Росія продовжує терор Київської області. Вдруге за добу в регіоні працює протиповітряна оборона.

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що російські ударні дрони, зокрема реактивні, фіксуються в районі Броварів. Відомо, що БпЛА залітають з Чернігівщини.

Мешканців області закликали залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги та не нехтувати правилами безпеки. Також жителів Київщини попросили дотримуватися інформаційної тиші. Зокрема, не варто фотографувати чи знімати на відео роботу українських захисників, а також публікувати такі матеріали у мережі.

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Нагадаємо, унаслідок атаки російських безпілотників на Київщині було пошкоджено цивільну інфраструктуру. Станом на 7:30 у Броварському районі зафіксували пошкодження офісної будівлі, складських приміщень та приватного будинку. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Відомо, що Росія атакувала розподільчий центр у Броварах, який обслуговує мережу Eva. Люди не постраждали, однак через пожежу склад міг зазнати пошкоджень. Поки триває гасіння, компанія не може оцінити збитки. Через атаку можливі затримки окремих онлайн-замовлень і тимчасові перебої з наявністю товарів.